Cashy rahatarkuse mängus selguvad parimad noored rahakasvatajad

Mängu eesmärk on kasvatada oma virtuaalse tegelase raha võimalikult palju, hoides teda samal ajal ka õnnelikuna. Mängus esitatavad ülesanded on korraga põnevad ja realistlikud – näiteks tuleb valida, millele raha kulutada, kuhu investeerida ning millal oma karjääri edendada. Mängus tehakse valikuid nii nagu päriseluski, ainult et lõbusamalt, kiiremini ja ka pingevabamalt.