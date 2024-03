Ida-Virus stardib ettevõtlikkuse ja rahatarkuse programm õpetajatele

Ettevõtlusküla projektijuht Evelin Rätsep sõnas, et tegevustoetus on tunnustus Ettevõtlusküla ja Bizplay pühendumusele ja innovatiivsusele ettevõtlushariduse edendamisel. «Toetus võimaldab meil pakkuda õpetajatele ja noorsootöötajatele põhjalikku koolitust, mis keskendub ettevõtluse simulatsioonide efektiivsele kasutamisele hariduses. See on märkimisväärne samm ettevõtlikkuse arendamisel haridussektoris, toetades noorte ettevõtlikkust,» ütles Rätsep

Arenguprogrammi eesmärk on tõsta õpetajate ja noorsootöötajate enesekindlust ettevõtluse simulatsioonide kasutamisel, edendades samal ajal ettevõtlikke väärtusi ja oskusi noorte seas. Samuti pakub Ettevõtlusküla ettevõtluse ja rahatarkuse mängude õpilaselt õpilasele õpetamise võimalust, et arendada neis juba varakult ka mentorluse oskusi. Toetus aitab luua jätkusuutlikku süsteemi, mis integreerib ettevõtlikkuse haridusse ja noorsootöösse, luues positiivseid muutusi kogukonnas.

Koostööprojekt hõlmab mitmeid koolitusi ja töötubasid, mis on mõeldud õpetajate ja noorsootöötajate ning mängujuhendajaks saada soovivate õpilaste toetamiseks. Projekti raames viiakse läbi praktilisi ettevõtlussimulatsioone, mis mitte ainult ei tugevda osalejate ettevõtlusalaseid teadmisi, vaid ka õpetavad neid kogemusi edasi andma.

Programmi läbiviimist toetavad Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA ning Startup Estonia. Startup Estonia regionaalse iduettevõtluse projektijuht Elina Dubova sõnas, et Ida-Virumaa arengu jaoks on väga oluline, et regioonis kasvaks uus ettevõtlik ja rahatark põlvkond. «Mul on väga hea meel näha, et Ida-Viru regioonis on inimesi ja organisatsioone, kes panustavad oma energia sellesse, et siin kasvaks uus ettevõtlik põlvkond ning kes on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi,» sõnas Dubova.

MTÜ Ettevõtlusküla ja Bizplay OÜ missiooniks seoses projektiga on suurendada märkimisväärselt ettevõtlikku mõtlemist ja praktiliste ettevõtlusoskuste arendamist Ida-Virumaal. Samuti loodetakse, et see programm loob aluse jätkusuutlikule ettevõtlusõppele, mis inspireerib tulevasi ettevõtjaid ja innovaatoreid. Kohaliku kogukonna kaasamise ja kasvatamise eesmärgil on programmi kaasatud Hariduskopteri meeskond ning kõigil Hariduskopteriga liitunud Ida-Virumaa asutusel on võimalus Hariduskopteri käest laenutada Bizplay mängukarpe.