Eksperdid: maateadustel peaks põhihariduses olema suurem osa

Sirli Sipp Kulli sõnul on Eestis ja ka laiemalt maailmas geoloogias toimumas uus ärkamine. «Järjest süvenev arusaamine, et meil napib erinevaid ressursse, mida ühiskonna jätkusuutlikuks arenguks on vaja, on loonud olukorra, kus geoloogide poole pöörduvad asjatundliku nõu saamiseks nii poliitikud kui ka eri valdkondade spetsialistid,» sõnas Sipp Kulli.

«Tulevaste geoloogide tööpõlluks on terve maailm, sest maateadused on väga rahvusvahelised ja juba õpingute ajal tehakse koostööd erinevate riikide ülikoolide ja rahvusvaheliste uurimisasutustega. Kel vähegi huvi, saab hõlpsasti mõne semestri meelepärases välisülikoolis tudeerida,» julgustas professor Soesoo noori geoloogi elukutse kasuks otsustama.

Samal ajal rõhutab ta, et keskkonnateadlikke asjatundjaid vajavad hädasti ka Eesti oma koduvallad ja linnad. «Igas paigas on vaja keskkonnateadlikke spetsialiste, kellel on arusaam kohalikest maavaradest, maastiku kasutusest ja põhjaveest. Ainult nii saame teha otseselt oma elukeskkonda mõjutavaid otsuseid targalt,» rõhutas professor lisades, et Eestis toimuva geoloogide põlvkonnavahetuse tõttu on noored spetsialistid siin tööturule väga oodatud.