Tuhanded koolinoored saavad osa rahatarkuse veebikonverentsist

Veebikonverentsi on vaatama ja kuulama oodatud kõik huvilised, aga ennekõike põhikoolide lõpuklasside ja gümnaasiumite õpilased, õpetajad ja lapsevanemad üle kogu Eesti.

«Pandeemia ajal sündinud formaat on ennast igati õigustanud ka aastaid hiljem. Veebikonverents võimaldab väärt osalejate mõtteid kuulama tulla tuhandetel noortel üle Eesti, kes kõik muidu kuidagi ühte ruumi ära ei mahuks,» sõnas Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht Laura Raudsepp.

Värske rahandusministeeriumi uuring näitab, et äsja kooli lõpetanud noored hindavad oma rahateemalisi teadmisi ja oskusi ühiskonna keskmisest madalamalt, ehkki enamik on koolist raha osas esmased teadmised enda hinnangul siiski saanud.

«See näitab, et lisateadmiste ja ideede järele on vajadus suur. Ka tasub just gümnaasiumieas hakata mõtlema rahaasjade mõistliku ajamise ja oma tuleviku kindlustamise peale, lrtääkis Raudsepp. «Seepärast oleme taas kokku pannud programmi, mis annab noortele nii argieluks vajalikke teadmisi kui inspireerib rahaasju vastutustundlikult ajama, tegelema investeerimise ja ettevõtlusega.»