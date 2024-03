Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele minekul tuge

Reedel kohtuvad Narvas programmiga liitunud lasteaiad. Avasündmusel tutvutakse omavahel, räägitakse lahti programmi sisu ja arutletakse väärtuste üle, mis on hea lasteaia vundament.

Huvi on suur

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuhi Ene Tigase sõnul on avasündmuse eesmärk nii omavaheline tutvumine kui ka sissejuhatus väärtuste, väärtuskasvatuse ja -arenduse teemavaldkonda. «Head meelt teeb, et lasteaiad on näidanud üles suurt huvi programmi vastu ja liitunud. Eelmisel aastal sai iga liitunud lasteaed endale teekonnale toeks väärtusarenduse nõustaja ehk kriitilise sõbra ja nii ka sel aastal. Koos oma asutuse arendusrühma ja kriitilise sõbraga kavandatakse väärtuspõhiselt eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskavade sihte ja kujundatakse teadlikult lasteaia väärtuskultuuri,» ütles Tigas.