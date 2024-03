Ettevõtluse bakalaureuseõpe hakkab osaliselt toimuma Jõhvis

«Koostöö Jõhvi vallaga avardab võimalusi kõrghariduse valdkonnas ning aitab kaasa piirkonna majanduslikule ja ühiskondlikule arengule. Usun, et uus algatus ning atraktiivne eriala kutsub Ida-Virumaale õppima noori üle Eesti,» sõnas TalTechi Virumaa Kolledži direktor Mare Roosileht.

Jõhvi vallavanem Maris Toomel on veendunud, et kõrghariduse õppe laiendamine Jõhvi piirkonnas on oluline samm haridusliku infrastruktuuri arendamisel ning kohaliku kogukonna ja majanduse tugevdamisel.