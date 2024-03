Ekspert eetris ⟩ Krista Loogma: «Kas õppimiskohustuse tõstmine 18. eluaastani aitab lahendada NEET noorte probleemi?»​​

Krista Loogma räägib saates, et ministeeriumi hinnangul on sellist muudatust vaja, kuna Eestis on päris palju neid noori, kes peale põhikooli ei õpi ega tööta, see on ühiskonnale raisku läinud ressurss. “Selleks, et toetada võimaliku seadusemuudatuse rakendumist on vaja rahalist ressurssi ja ka õpetajaid ja tugipersonali, keda kutseõppeasutustes napib ning lisaks koolitusi, mis toetavad erinevaid osapooli muutusega toimetulekul,” rääkis Loogma.