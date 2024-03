Maaülikooli karjäärimess toob kokku tudengid ja tööandjad

Karjäärimessi korraldaja, Eesti Maaülikooli karjäärispetsialist ja praktikakoordinaator Katriin Visnapuu kinnitas, et juba üheteistkümnendat korda toimuv mess on leidnud oma kindla koha nii üliõpilaste kui ka ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonide seas. «Eesti Maaülikool valmistab ette kõrgharidusega spetsialiste just neis valdkondades, kus tuntakse järelkasvust suurt puudust. Olgu selleks siis veterinaaria, põllumajandus, metsandus või insenerierialad. Seepärast on nii ettevõtete kui ka riigisektori huvi meie lõpetajate tööle meelitamise vastu tavaliselt suur,» sõnas Visnapuu.