Õpetajate ühendused ei toeta põhikooli valikeksamite kaotamist

Samuti tehti ettepanek, et põhikooli lõpetaja võiks loovtöö asemel soovi korral teha omal valikul teise valikeksami või asendada loovtöö huvikoolis sooritatava eksamiga. Võrgustik rõhutas, et e-eksamitele üleminekule õpetajaskonna hulgas laiapindne toetus puudub, sest kavandatavad e-eksamid on lihtsakoelised ning nõuavad koolidelt senisest enam ajalist ning ainelist ressurssi.

Õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator Madis Somelar märkis, et 2023. aastal kehtestas valitsuse uued riiklikud õppekavad. «Varasem kogemus tõestab, et õpitulemuste välishindamisel on oluline roll muutunud õppekavade ja õpikäsituse jõustamisel. Välishindamine aitab kaasa õppeprotsessi kvaliteedi tõusule, sest saadud tagasiside on aluseks õpetajate täiendkoolitamisel ning metoodiliste materjalide koostamisel. Seda kõike on vaja olukorras, kus koolides töötab üha enam kvalifikatsioonita inimesi ning Eesti hariduses toimub üleminek eestikeelsele õppele,» märkis Somelar.