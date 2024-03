Aasta parim eestikeelne kõrgkooliõpik on «Praktilise eetika käsiraamat»

Hindamiskomisjon leidis, et «Praktilise eetika käsiraamat» on terviklik õppematerjal olulises valdkonnas. «Tegu on esimese eestikeelse ja eesti autorite kirjutatud praktilise eetika õpikuga, milles kasutatud ühtlane ja selge terminoloogia täidab ühtlasi olulise lünga valdkonna oskuskeeles,» ütles ministeeriumi keelepoliitika osakonna nõunik Helin Kask. «Õpik on hästi hoomatav ning seda saab kasutada ka väljaspool otsest õppeprotsessi.»