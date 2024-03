Tallinnas tutvustavad üle 30 välisõppeasutuse õppimisvõimalusi

Messil on esindatud üle 30 õppeasutuse Euroopast ja USA-st - ülikoolid ja ärikoolid, keskkoolid ja rahvusvahelised kolledžid, keeltekoolid ja suvelaagrid.

Messi külastajad saavad tutvuda Suurbritannia, Hollandi, Belgia, Tšehhi, Hispaania, Soome ja ka teiste riikide kõrgharidusprogrammidega. Messil on esindatud ka põhi- ja keskhariduse programmid.

Messi külastajad saavad kogu infot õppimisvõimalustest Euroopas messi raames toimuval seminaril «Study in Europe» kell 11-11.30.

Kell 11.45–12.15 on võimalik saada infot University of Bath School of Management õppeprogrammide, majutuse, nõutavate dokumentide, üliõpilaselu, praktikate ja töövõimaluste kohta.