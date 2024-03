Ekspert eetris ⟩ Pille Eslon: «Kas uus keeleõppe mudel lahendab eesti keele omandamise probleemi?»

Pille Eslon räägib põhjustest, miks eesti keele õppimisel on takistuseks motivatsioon - keeleõpe on valdavalt grammatika põhine ja vähem on tähelepanu sellel, kuidas me keelt kasutame. «Oluline on asjaolu, et keeleoskus ei seisne ainult keeleteadmiste omandamises, vaid ka võimes kasutada keelt hoidlikult ja samas loominguliselt, sest suheldes ei mõelda grammatikale, vaid valitakse sõnu ja otsitakse võimalusi, kuidas neid koos kasutada,» rääkis Pille Eslon.