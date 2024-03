Põhikooli õpilasi ootab emakeelepäeva puhul hariv mäng

Osa on võtma oodatud koolinoored individuaalselt, grupiviisiliselt või terve klassiga.

Ülesandeid võib lahendada muusikatunni raames või ka koduste ülesannetena. Mäng sisaldab küsimusi regilaulust, rahvakalendrist, rahvapillidest ja veel mitmel teemal, olles heaks abiliseks koolitunni kokkupanijale. Põhikooli teine aste on valitud mängu peamiseks sihtigrupiks, kuna 5. klassi muusikatunni teemade hulgas on ka eesti rahvamuusika.

«Eesti Pärimusmuusika Keskuse soov on, et rõõm pillimängust jõuaks igaüheni ning läbi vabalt kättesaadava mängu leidsime võimaluse tutvustada eesti rahvapille ja pärimusmuusikat ka nendele koolinoortele, kelleni meie koolikontserdid ei ole jõudnud ja kes ei ole osa saanud meie aktiivõppepäevadest,» tutvustas mängu loomise ajendeid mängu koostaja, EPMK noortevaldkonna projektijuht Lee Taul.

Mängu kaudu on kõigil võimalus saada teadmisi, panna end proovile, leida rohkelt pärimusmuusika õppematerjale ja võita ka auhindu. «Paljud osalevad emakeelepäeval e-etteütluse kirjutamisel. Meie lõime võimaluse oma teadmisi täiendada ka meie muusikalise emakeele ehk pärimusmuusika vallas. Aga nagu mängud ikka, on ka PÄMM! mõeldud mängimiseks,» julgustas Taul.

EPMK tegeleb haridusvaldkonnas alates 2008. aastast ning selle aja jooksul on huvilisteni jõudnud 6800 trükieksemplari erinevaid õppematerjale. Möödunud aasta jooksul on veebis asuvat pärimusmuusika noodikogu, mis sisaldab üle 300 noodistuse, külastatud 6656 korda. Veebilehel asuvat 50 pärimusmuusika õppevideot on aga aasta jooksul vaadatud 15 708 korda.