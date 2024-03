Hariduskonverentsil arutatakse, mida vajab õpetaja, et olla töötades õnnelik

Konverentsil käsitletakse õpetajate heaoluga seotud küsimusi kooli kui organisatsiooni vaatest. Mida vajab tegelikult õpetaja, et olla koolis töötades õnnelik? Arutletakse milliseid praktikaid saab kool omalt poolt rakendada, et õpetaja kooli tööle tuleks ja sinna püsima jääks. Mida on õppida ja üle võtta erasektorist, kus töötajate hoidmine on organisatsiooni prioriteetides sageli esikohale seatud? Õpetajate heaolu jaoks vajalikke muudatusi pärsivad ja pidurdavad täna mitmed ühiskonna hoiakud, eksperdid arutlevad millised need on.