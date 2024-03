AHHAA saadab kümme kooliõpilast kaaluta oleku lennule

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna juhi Paul Liiase sõnul on Estronaudi näol tegemist Eesti õpilastele ainulaadse võimalusega. «Eesti on olnud juba üheksa aastat Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) liikmesriik. Meil on mitu satelliiti ja väga tõhus valdkondlik koostöö ESA, ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahel. Estronaudi projektiga loodame kosmost lähemale tuua järgmisele põlvkonnale ja neile, kelle huvi universumi vastu on alles tärkamas,» rääkis Liias.