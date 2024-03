Maaülikooli rohenädal toob temaatilised õpitoad ja konverentsi

Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma sõnas, et maaülikooli kõik õppe- ja teadussuunad on ühel või teisel viisil seotud keskkonna- ja biomajanduse valdkondadega. «On väga oluline, et maaülikoolis loodud keskkonnasõbralikud tehnoloogiad ja uued teadmised jõuaksid labori- ning auditooriumiseinte vahelt kaugemale, et kõik huvilised neist osa saaksid. Rohelise ülikooli nädal pakub selleks hea võimaluse,» ütles rektor Jaakma.

Rohelise ülikooli nädal algas esmaspäeval toote elutsükli hindamise töötoaga. Teisipäeval kell 10 saab maaülikooli spordihoones lähemalt tutvuda hallvee taaskasutusel toimiva akvapoonilise süsteemiga, mis on väga põnev ringmajanduslik lahendus. Kolmapäeval toimuvad terve päeva jooksul laborikülastused ning neljapäeval on töötuba Zero Waste'i ehk jäätmevaba toimimise põhimõtetest. Töötubadesse ja laborikülastustele on oodatud nii ülikooli liikmed kui ka kõik teised huvilised, kuid enne tuleks registreeruda maaülikooli kodulehel.

Rohelise ülikooli strateegia juht Sille Rebane tõi välja aga reedel toimuva konverentsi «Areneme jätkusuutlikult koos: koostöö paremateks lahendusteks ringmajanduses». «Nii teadlased kui ka ettevõtjad tutvustavad konverentsil biomajanduslikke lahendusi toidutootmisel ja puidu väärindamisel. Ja mitte ainult: juttu tuleb ka maaülikooli enda sammudest kestlikuma toimimise poole, näiteks süsinikujalajälje mõõtmisest meie linnakus. Sel aastal oleme oma konverentsiga üks üleeuroopalise, eelkõige noortele suunatud Bioeconomy Changemakers Festivali osaüritusi, seejuures ainsa sündmusena Eestist, ning seetõttu on meie konverentsi töökeeleks inglise keel,» lisas Sille Rebane.

Roheline ülikool on 2008. aastal loodud kõiki Eesti Maaülikooli töötajaid ja üliõpilasi haarav algatus. Roheline ülikool on terviklik arengusuund, mille poole ühiselt püüelda. Ülikool on avatud uutele ideedele ja keskendub uute keskkonnasäästlike lahenduste väljatöötamisele ning rakendamisele oma igapäevases tegevuses.