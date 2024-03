Professor Evelyn Uuemaa räägib inauguratsiooniloengul tehisarust

Kliima- ja maakasutuse muutused on seadnud meie ökosüsteemid suure surve alla ning paljudes piirkondades on olukord halvenenud. See on tinginud vajaduse jälgida tõhusamalt looduskeskkonna seisundit ja muutuste tagajärgi. Sealjuures peame leidma kiireid lahendusi, et olukorda leevendada, muutustega kohaneda ja tulevikustsenaariume ennustada.

«Valdav osa looduskeskkonna uurimisest on siiani toimunud välitööde käigus ja saadud andmeid loetakse enamasti kõige täpsemaks,» rääkis prof Uuemaa. Samas tõdes ta, et välitööd on väga ressursimahukad. «Ei ole mõeldav, et välitöödel pannakse ühel ajal kirja teave iga ajahetke ja koha kohta. Tänu kaugseirele on meil aga võimalus saada andmeid maailma iga ala kohta korra päevas või nädalas. Kahjuks on need toorandmed üsna kasutud,» lisas ta.