Aasta kooli konkurss tunnustab seekord põnevat koostööd

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul aitab konkurss esile tõsta neid koole, kus lisaks tavapärasel moel teadmiste edasiandmisele on leitud põnevaid lahendusi, kuidas õpikeskkonda maksimaalselt ära kasutada. «Tean, et nii mõneski õppeasutuses on leitud vägagi nutikaid lahendusi, kuidas siduda koolieluga erinevaid huvitegevusi, noorteprojektides osalemist ning koostööd kogukonna ja kohalike ettevõtetega,» sõnas minister ja kutsus üles koole oma toredatest tegevustest teada andma.

Haridus- ja noorteameti aasta kooli projektijuhi Merili Kärneri sõnul tunnustatakse konkursiga sel aastal just neid koole, kus on väärtustatud koostöist tegutsemist ning on leitud võimalusi seostada õpet vabatahtliku tegevusega eri keskkondades väljaspool kooli. «Juba seitsmendat korda aset leidev konkurss pakub kooliperedele võimalust loovas ja lõbusas võtmes oma koolikeskkonna ja õppekorralduse üle reflekteerida,» lisas Kärner.

«Elades väikeses kogukonnas, piirialal, on eriti selgeks saanud see, kui oluline roll meie kogukonna jaoks on koolil. Tänavuse konkursi fookus kõnetab mind veel eriti, sest õppimine ei toimu ainult koolis, vaid kõikjal meie ümber. Mind väga inspireerivad teotahtelised ja energilised inimesed, kes just sellistes väikestes piirkondades on võtmeisikuteks nii kogukonna kui koolide veduriteks,» rääkis žürii liige Lenna Kuurmaa lisades, et hindab leidlikke lahendusi, millega on suudetud koolivälist õpet formaalse õppega siduda.