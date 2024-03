Taas saab esitada kandidaate aasta õpetaja konkursile

«Kõigil on võimalus anda teada just neist õpetajatest, koolijuhtidest või tugispetsialistidest, kes on teistele eeskujuks ja väärivad esile tõstmist. Igal aastal on tuhatkond haridusvaldkonda panustajat, keda üles seatakse, on põhjust rõõmustamiseks - see näitab, et meil on palju mitmekülgseid ja säravaid haridustöötajaid,» sõnas minister ja lisas, et tegutseb selle nimel, et õpetajate murekohad töökoormuse, karjäärimudeli ja palgaga leiaks lahenduse ning õpetajate järelkasv jätkuks.