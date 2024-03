Pealinna koolides on nüüd õpilastele kättesaadavad tasuta menstruatsioonitooted

«Tagame noortele ligipääsu tasuta menstruatsioonitoodetele, sest menstruatsioon on paratamatus ja hügieenivahendid peavad olema kõigile kättesaadavad. Tegu on esmatarbekaubaga, mille peale kulub vältimatult elu jooksul tuhandeid eurosid ja see on ebavõrdne majanduslik koormus,» rääkis Tallinna linnavalitsuse ööelu nõunik Natalie Mets.

Eestis on 47 500 tüdrukut vanuses 12–18 ning iga kümnes tütarlaps on puudunud koolist, sest neil pole olnud võimalusi menstruatsioonitoodete ostmiseks. Rahvusvahelise uuringu kohaselt on 85 protsendil kooliealiste tüdrukute kuupuhastus ebaregulaarne ja võib alata ootamatult.

«Menstruatsioonitooted peaksid olema kooli tualettruumides käepärast, et vajadusel saaks neid võtta diskreetselt, ilma kelleltki küsimata – menstruatsiooniga ei pea kaasnema asjatut ärevust või piinlikkust. Tooteid võib soovi korral panna ka kooliõe kabineti ette ning kehalise kasvatuse riietusruumidesse,» ütles Mets. «Oluline on, et tasuta menstruatsioonitoodetest on teadlikud kõik õpilased ja kooli personal ning sinna pääseb ligi igaüks, kellel neid on vaja.»

Sel aastal panustab linn õpilastele tasuta menstruaaltoodete tagamiseks kokku kuni 50 000 eurot. Menstruaaltooted on koolides kättesaadavad alates 1. märtsist.