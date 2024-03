Ekspert eetris ⟩ Merike Saar: õpilased on internetti mööda laiali – milliste nippidega õpetaja nad kätte saaks?

Merike Saar räägib saates sellest, et õpetajatel on vaja mudeleid, mis aitaksid neil digitehnoloogiaid kasutada mõtestatult ning oleme jõudnud õpistrateegiateni, mis aitavad tunnis õppimist tõhusamaks muuta. «Õpetajaid on väga erinevaid ehk on nii neid, kes mõtlevad hästi läbi, milliseid tehnoloogiaid oma tundides kasutada ja teevad seda süsteemselt, kuid on ka selliseid, kes hoiduvad, kartes veelgi süvendada õpilaste nutisõltuvust,» selgitas Saar.