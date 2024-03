Sajad õpilased lahendasid Mustamäe riigigümnaasiumis ühiskonna ees seisvad probleeme

Riigikooli uus paindlik vahenädalate süsteem ning õpiteedele suunatud õppekava võimaldab uusi loomingulisi viise, kuidas noortele praktilisi ja kasulikke oskusi anda. «Kooli ülesanne on noori tulevikuks võimalikult hästi ette valmistada ning näeme, et teatud oskustele, nagu ettevõtlik meelelaad, oskus selgelt probleeme identifitseerida ja selle kaudu neid lahendada, ning loomulikult sujuv tulemuslik tiimitöö, tuleks täna palju rohkem rõhku panna,» ütles MURG-i õppejuht Karmen Kisel. «Need oskused toetavad noori nii täna koolipingis kui ka tulevikus karjääriteel ning oleme tänulikud Wise’ile, et nad meie ettevõtluspäevale nii laialdaselt panustasid,» lisas Kisel.

Wise’i ettevõtluskooli mentori Kaspar Geringi sõnul on sütitav näha noorte julgust ja ambitsiooni. «Oli suurepärane näha, kui loovad on keskkooli õpilased, lähenedes probleemide lahendamisele värske pilguga. Ettevõtluse põhitõdesid on äärmiselt oluline õppida juba varases eas ning praktilised töötoad annavad noortele hindamatu kogemuse hilisemaks eluks, olenemata, kas tulevikus tegutsetakse ettevõtluses või mõnel muul alal. Wise’i töötoa eesmärk on inspireerida ja motiveerida, et noored näeksid probleemide asemel lahendusi ja tunneksid, et nende probleemidega tegelemine, millega nad ise ja nende lähedased oma igapäevaelus kokku puutuvad, on nende enda kätes.»