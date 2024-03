Riik toetab inseneeriatudengite arendusprojekte miljoni euroga

Toetust saavad MTÜ Tudengi Vormel, MTÜ Lapikud, Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus, MTÜ KuupKulgur, Neptune Second MTÜ, SolarCar Estonia MTÜ, MTÜ TalTechi Vesinikuorganisatsioon, Tehnikaüliõpilaste Selts, Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus, MTÜ Droonilabor. Lisaks on Mittetulundusühingule Linnamaardla projektile on tehtud osalise rahastamise ettepanek.

EAS-i ja Kredexi ühendasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul tõi hindamiskomisjon esile tudengite professionaalsust ja ideede ambitsioonikust. «Erinevate tudengiprojektide nagu tudengivormeli, Solaride päikseauto ja ESTCube tudengisatelliidi meeskondadest on aastate jooksul välja kasvanud omakorda uusi edukaid ettevõtteid ja nende projektide vilistlased on hinnatud valkdonna spetsialistid. Ka seekordse vooru projektid annavad selles osalejatele hindamatu kogemuse,» sõnas Harjo.

Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektide toetust antakse projektidele, mille eestvedajad on ülikoolide või rakenduskõrgkoolide üliõpilased ning mille fookuses on arendustegevus mõnes insenerivaldkonnas.

Toetuse eesmärk on toetada inseneriteaduste alaste teadmiste arendamist ja nende praktikasse rakendamist koostöös ettevõtetega läbi toote või tehnoloogia arendamise. Seeläbi saavad kasu ettevõtted, kes vajavad pädevaid inseneriteadmistega töötajaid, et nende teenused ja tehnoloogiad oleksid konkurentsivõimelised, innovaatilised ja toodaksid lisandväärtust.

Sügisel on planeeritud avada kolmas taotlusvoor, kuhu on oodatud nii need ideed, mis parimate hulka ei mahtunud kui ka uued põnevad projektid. Taotlusvooru eelarve on ligi üks miljon eurot.