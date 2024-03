Tallinna Ülikool soovib olla akadeemiline kaasamõtleja rohepöörde protsessides

Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverki sõnul on rohepööre suur ühiskondlik muutus, kus ülikoolide panus on väga oluline. «Rohetiigri üks väärtustest on pädevus, mis tähendab seda, et me peame oluliseks lähtuda oma tegevustes, nagu näiteks tasakaalus majanduse visiooni ja teekaartide koostamine, faktidest ja parimast ekspertteadmistest. Ajal, mil hirme ja teadmatust on palju, on meie ülesanne kaost mitte suurendada vaid oma tegevuste ja väljaütlemistega vähendada. Siin ongi suureks abiks teadlased ja koostöö ülikoolidega,» rääkis Truuverk.