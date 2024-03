Tartu Ülikool tihendab koostööd Ida-Virumaa gümnaasiumidega

Tartu Ülikooli Ida-Virumaa esindaja Katri Raigi sõnul toetab Tartu Ülikool igati eestikeelset gümnaasiumiharidust ja peab väga oluliseks, et noortel oleks hilisemaks kõrgkoolivalikuks piisavalt teavet. «Ida-Virumaa vajab tarku ja tegusaid inimesi. Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool on sõbralikud konkurendid, võisteldes selle pärast, kuhu Ida-Viru gümnaasiumilõpetajad õppima asuvad. Me pingutame Tartu Ülikoolis tõsiselt selle nimel, et nutikas Virumaa noor teeks teadliku erialavaliku ja tuleks pärast ülikooliõpingute lõppu ka maakonda tagasi tööle,» lisas Raik.