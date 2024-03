Tallinna riigigümnaasiumid alustavad taas õpilaste vastuvõttu

Sisseastumisele saab end kirja panna 22. märtsini ning registreerides tuleb huvilistel märkida oma koolieelistus ning arvestada nii katsete kui vestluskuupäevaga. 6. aprillil toimuvad katsed on teist aastat järjest korraldatud Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumitesse üleselt, et õpilaste jaoks protsessi lihtsamaks ja lühemaks muuta. Katsete testi koostavad seitsme riigigümnaasiumi õpetajad ühiselt ning see hõlmab eesti keele ja kirjanduse, inglise keele, matemaatika ning loodusainete osa. Testi eesmärgiks on kontrollida põhikooli teadmiste omandamist ning testi sooritab õpilane selleks määratud koolis kohapeal, EIS-i veebikeskkonnas.

Mustamäe riigigümnaasiumi (MURG) õppekava on ehitatud üles mitmekesisena ja tähtsal kohal on partnerite poolt pakutavatel võimalustel. Fookuses on nii ettevõtlus, praktiline loodusteadus ja tehnoloogia kui ka gümnasisti kui ennastjuhtiva õpilase areng ning tema heaolu toetamine. Eraldi õpperühm on avatud ka saavutussportlastele. «MURG pakub õpilastele õppimiseks ja arenemiseks väga mitmekesiseid võimalusi. Meie jaoks on oluline toetada noorte arengut nii inimese kui kodanikuna. Oleme loonud keskkonna, mis toetab ettevalmistust edasisteks õpinguteks ka nõudlikemates valdkondades. MURG-is armastame ka sporti, muusikat ja paljusid teisi põnevaid väljakutseid,» rääkis kooli direktor Raino Liblik.