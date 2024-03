Akadeemiline test kindlustab koha Tartu Ülikoolis juba kevadel

Test on eesti keeles, selle tegemiseks on aega 60 minutit, mille jooksul tuleb lahendada 10–40 ülesannet.

Kolmandat aastat järjest on akadeemiline test adaptiivne. See tähendab, et iga õpilase järgmine ülesanne valitakse olemasolevast ülesannete pangast tema eelmise ülesande vastuse põhjal. Õige vastuse korral on järgmine ülesanne mõnevõrra keerukam, vale vastuse korral kergem. Kandidaadi testitulemus oleneb sellest, millisele raskusastmele ta küsimuste vastamisel jõudis.