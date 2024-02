Ekspert eetris ⟩ Catlyn Kirna: «Noored internetis – kas tuleks seada vanusepiirang?»

Catlyn Kirna räägib saates laste, noorte ja ka täiskasvanute oskusest internetis tegutseda ning millised on küberturvet silmas pidades pimedad kohad. «Lapsed jõuavad tänapäeval internetti väga vara ja sageli teatakse juba lasteaias kõiki TikToki trende ning täiskasvanutele mõeldud mängude mängimist alustatakse väga noorelt,» rääkis Kirna.

Saates tuleb juttu lapsevanemate ja kooli rollist turvalisuse tagamisel internetis ning oskusest seal teadlikult tegutseda. Catlyn Krina lisab, et oluline on usalduslik suhe lapse ja vanema vahel ja tuleb tunda huvi lapse tegemiste vastu. «Sama loomulik kui on küsida, kuidas koolis läks, peaks olema normaalne uurida, mida näiteks ühes või teises mängus tegema peab», selgitab Kirna.