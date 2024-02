Valmisid seadusemuudatused õppimiskohustuse ea pikendamiseks

Haridusminister Kristina Kallase sõnul on muudatused sündinud huvigruppidega koostöös. «Tänapäeva maailmas on tööturul edukalt läbilöömiseks põhiharidusest ilmselgelt vähe. Majanduse elavdamiseks vajame tööturule rohkem kvalifitseeritud tööjõudu. Selleks peab tõstma Eesti elanike keskmist haridustaset – eesmärk on, et 90 protsenti 20-24-aastastest Eesti inimestest omandaks kesk- või kutsehariduse.»