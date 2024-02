Koolijuhid saavad riigilt tuge eestikeelsele õppele üleminekul

Ministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov ütles, et juhtimiskvaliteet on olulisel kohal ning see peab soodustama õpetajatel eesti keele õppes ja täiendkoolitustel osalemist. «Kooli töökeskkond peab olema toetav ning siin lasub juhtidel suur vastutus, et olla samuti eeskujuks hea eesti keele oskusega ja toetada oma õpetajaid selles protsessis,» lisas ta.

Arenguprogramm keskendub koolijuhtide teadmiste ja oskuste arendamisele, et luua koolikultuur ja töökeskkond, mis toetavad õpetajate heaolu ja professionaalset arengut. See on oluline eeldus kvaliteetse eestikeelse hariduse tagamiseks kõikidele õpilastele, sõltumata nende emakeelest.

Osalejatele pakutakse personaalset lähenemist, arvestades nende individuaalseid arenguvajadusi. Programm pakub mitmekesiseid õppemeetodeid, põimides omavahel teooria ja praktika. Osalejaid toetab programmi jooksul kogenud koolijuhtidest koosnev mentorite võrgustik ja õppetöö toimub kord kuus kahepäevaste moodulitena.

Programmis osalemine on tasuta, kuid eeldab täielikku pühendumist ja osalemist kõigis moodulites. Osalemiseks on vajalik kehtiv tööleping haridusasutuse juhina ja vastavus õppeasutuse juhi kvalifikatsiooninõuetele. Kandideerimise tähtaeg on 6. märts.

Arenguprogrammi edukas läbimine annab koolijuhtidele vajalikud teadmised ja oskused, et juhtida oma kooli üleminekut eestikeelsele õppele, toetades nii õpetajate professionaalset arengut kui ka õpilaste kvaliteetse hariduse omandamist.