ÕIGUSLIK VAADE ⟩ Gümnaasiumide sulgemise keeruline risttee

Kooli sulgemise mõju peab analüüsima

Õiguspärane on menetlus, mille eesmärk on koguda kokku oluline teave, mis aitab langetada kaalutletud ning asja- ja ajakohastel andmetel põhineva otsuse. Selleks on vaja analüüse ja uuringuid, et hinnata, milline on kooli sulgemise mõju piirkonnale.

Tuleb hinnata, kuidas mõjutab see laste kooliteed, kas on tagatud transpordikorraldus, kas järelejäänud koolid kohapeal või kaugemal suudavad kõiki õpilasi vastu võtta ning kas need koolid suudavad pakkuda vajalikku õpikeskkonda lähtuvalt suletava kooli õpilaste vajadustest.

Nii näiteks võib olla õigusvastane kooli sulgemise otsus, mille tagajärjel peavad paljud õpilased kulutama kooli jõudmiseks aega üle ühe tunni.

Ühtlasi tuleb uurida, millised koolid jäävad õpilastele tegelikuks alternatiiviks ning kas need koolid suudavad ka vastu võtta kõik õpilased, kelle kool suletakse.

Tartus on probleemiks gümnaasiumikohtade puudus – kui mullu esitati Tartu linna 900 kümnenda klassi kohale kokku 2000 sisseastumisavaldust, siis võib Tartu ümbruses olemasolevate gümnaasiumide sulgemine osutuda vägagi probleemseks.

Oluliseks kaalutluseks on hariduslike erivajadustega õpilased. Otsustades kooli sulgemise üle, peab kohalik omavalitsus analüüsima, millised on õpilaste vajadused ning kas alternatiiviks jäävad koolid suudavad neid erinevaid vajadusi rahuldada. Kohtupraktikas on kinnitatud, et hariduslike erivajadustega laste haridustee lahendamata jätmine enne kooli sulgemist on õigusvastane.

Majandusliku mõju kõrval on oluline ka kogukond