Algatus «Tööle kaasa!» tutvustab noortele tulevast tööelu

Kuigi algatuse toimumiskuupäevaks on seatud 21. veebruar, et võimaldada koolidele, ettevõtetele ja lapsevanematele fokusseeritud koostöövõimalus, on mitmeid näiteid koolidest ja ettevõtetest, kes lepivad omavahel kokku teise toimumisaja, mis võib olla osapooltele mugavam. Seega tasub algatusega liituda ka juhul, kui etteseatud kuupäeval ei ole võimalik osaleda. Algatusega liitumine on väga lihtne, selleks tuleb osalev organisatsioon registreerida veebilehel www.töölekaasa.ee. Samalt lehelt leiab ka nii koolidele kui ka tööandjatele mõeldud juhendmaterjalid, kus «Tööle kaasa!» päeval osalemise erinevad etapid on samm-sammult lahti kirjutatud. Lisaks leiab sealt valiku töölehti, mida õpilased saavad täita, et õpitut paremini mõtestada.