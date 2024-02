Ekspert eetris ⟩ Annika Volt: «Kas tulevikus otsustavad õpilased ise, mida ja kuidas nad õpivad?»

Annika Volt selgitab, et paindlik õpe ei oma veel teadlaste poolt ühest definitsiooni ja vahel segatakse seda mõistet ka personaliseeritud ehk isikustatud õppe mõistega ehk teadlased ei ole veel ühel meelel. «Küll aga ollakse ühel meelel kolmes aspektis ehk õpilasele võiks anda eale ja võimetele vastavalt võimaluse rääkida kaasa õppimise viisis, tempos ja õppematerjalide valikus,» rääkis Volt.

«Paindlik õpe aitab õpilastel teha rohkem teadlikke valikuid ehk neile antakse valikud, aga sealjuures selgitatakse ka, mis on iga valiku puhul hea, milliseid õpistrateegiaid on mõistlik kasutada. Seega õpilane saab teha endast lähtuvaid otsuseid ja saab ise vastutada. Oluline on selgitada ja suunata,» lisas Annika Volt.