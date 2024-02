TalTech hakkab koolitama ka mere- ja kliimaeksperte

Uuendatud õppekava programmijuhi, geoloogia instituudi vanemteaduri Leeli Amoni sõnul tingisid uuendamise muutunud ootused nii ühiskonnas kui ka tööturul. «Uuendatud õppekava «Maa süsteemid ja geotehnoloogia» on loodud vastamaks tänapäeva üha kasvavatele väljakutsetele, mis on seotud nii meie majanduse kui ka keskkonnaga. Meie eesmärk on koolitada tulevasi eksperte, kes on varustatud teadmistega, et toime tulla kliimamuutuste ja piiratud loodusressurssidega seotud globaalsete küsimustega. Uus õppekava pakub tudengitele senisest rohkem võimalusi spetsialiseerumiseks ja laiemat tulevikuametite valikut. Lisaks maateaduse ja mäenduse asjatundjatele hakkame nüüd magistriõppes koolitama ka mere- ja kliimateaduste eksperte,» selgitas Amon.