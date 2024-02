Eesti Pank tahab muuta oma muuseumi koolinoortele suunatud hariduskeskuseks

Rahamu täidaks nii külastus-, haridus- kui ka arutelukeskuse rolli majanduse teemadel. Ideekonkursi auhinnafond on 14 000 eurot ja töid saab esitada 2. aprillini.

«Rahamu eesmärk on suurendada ühiskonna teadlikkust majanduse ja rahanduse toimimisest, et inimesed saaksid teha rahaasjades targemaid valikuid,» ütles ideekonkursi žürii esimees ja Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik. «Soovime saada konkursilt idee Rahamuks, mis on eelkõige haridus- ja külastuskeskus, kust külastaja leiab eri tüüpi õpikogemusi ja hariduslikku sisu ning mis annab lisaks elamusele ka võimaluse ise tegevustes osaleda.»