Veebiportaal Infohunt koondab kokku noortele pakutavad tegevused

Infohunt portaal on noorte jaoks tasuta ja selle kasutamiseks tuleb noorel või lapsevanemal teha kasutajakonto ning valida huvipakkuvad valdkonnad. Hea kasutegur on ka see, et portaali kaudu saab noor end tegevustesse või üritustele registreerida ja tellida endale meeldetuletused toimumisaja kohta.

Kuni juurutusperioodi lõpuni ehk 2026. aastani on portaali kasutamine ja katsetamine omavalitsustele ning teenusepakkujatele tasuta. «Portaaliga on liitunud hetkel kümme omavalitsust ja nende sõnul on Infohundi suurim eelis, et noortele, kes saavad suurema osa infost digikeskkondadest, on lihtne suunata infot ühe keskkonna kaudu,» jagas Koort.