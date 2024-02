Swedbankist sai programmeerimiskooli kood/Jõhvi üks võtmepartneritest

Koostöö eesmärk on panustada uue põlvkonna tehnoloogiakooli arengusse ning aidata üheskoos lahendada tarkvaraarendajate puudust tööjõuturul. Võtmepartnerina tehakse kooliga koostööd arenguprogrammide alal ning pank pakub tudengitele praktika- ja töökohti. Seda kõike selleks, et panustada haridusinnovatsiooni ning Eesti regionaalsesse arengusse.

«kood/Jõhvi on enamat kui lihtsalt kool, see on tulevikku vaatav initsiatiiv, mis on sündinud missioonitundest panustada haridusvaldkonna innovatsiooni ja arengusse. Haridus on läbi aastate olnud Swedbanki ühiskondliku tegevuse üks prioriteetsetest suundadest. Meil on hea meel panustada Eesti mõistes ainulaadsesse haridusalgatusse, mis aitab lahendada sedavõrd akuutset probleemi tööturul,» ütles Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp.