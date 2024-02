MIDAGI UUT ⟩ Kurtide jaoks luuakse ainulaadne tõlkerobot

EKI keele- ja kõnetehnoloogia osakonna juhi Kadri Vare sõnul on kurtide ühiskonnaelust eemalejäämine probleem üle kogu Euroopa Liidu. Viimastel aastatel järjest enam levima hakanud suured keelemudelid annavad lootust selle probleemi lahendamiseks.

Vare sõnul erineb viipekeel täiesti kõnekeelest. «Erinevalt levinud väärarusaamast ei saa kurt inimene üldjuhul sujuvalt suhelda ka kirjalikult – mistahes tavakeelt on ilma kuulmiseta väga raske omandada. Viipekeelne kogukond kipub jääma igapäevaelu puudutavates küsimustes tihti infosulgu, sest piisavaks eesti keelest eesti viipekeelde tõlkimiseks pole olnud raha ega kohati ka motivatsiooni,» selgitas Vare.

Eesti kurtide kogukonna eestkõneleja ja endine Eesti Kurtide Liidu juht Tiit Papp lisas, et loomulikult ei saa tõlkerobot inimtõlget kõikjal asendada, küll aga saab tehistaibule usaldada lihtsamaid ja rutiinsemaid tõlkeolukordi.

«Robotid võivad väga kasulikud olla siis, kui on vaja tõlkida nii-öelda emotsioonivaeseid ja ilma alltekstita kirjalikke tekste, näiteks praktilist infot, ametlikke teateid jms. Sellised võimalused aitavad nii leevendada viipekeeletõlkide põuda ja vähendada tõlkide väga suurt töökoormust,» selgitas Papp.

EKI-l on plaan arendada lähemate aastate jooksul välja selline viiplemisrobot, mis suudaks rahuldaval tasemel automaatselt tõlkida tekste eesti keelest eesti viipekeelde. «Sisendiks on kas kirjalik eestikeelne tekst või kõne ning väljundiks on ekraanil animeeritud inimfiguur, kes edastab sama sisu eesti viipekeeles. Üheski Euroopa Liidu riigis praegu teadaolevalt sellist digiteenust olemas ei ole – aga Eesti kui e-riik peabki ju eeskuju näitama,» ütles Vare.