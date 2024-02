Kunstnikud toovad Rae gümnaasiumit ehtima elevandi

Võidutöö autorid on graafik ja maalikunstnik Jenny Grönholm ja skulptor ning animatsioonikunstnik Jass Kaselaan. Soomes sündinud ja haridusteed alustanud, seejärel tudengipõlves Erasmuse vahetusüliõpilasena Tallinnasse tulnud ja Eesti Kunstiakadeemias kunstimagistri kraadi omandanud Jenny Grönholm on nüüdseks leidnud kodu- ja loomepaiga Eestis. Tema värskemad isikunäitused toimusid 2022. aastal Galleria Huutos Helsingis ning käesoleval aastal Tallinna Linnagaleriis.

Jass Kaselaan on omandanud Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadid skulptuuri ja animatsiooni erialadel ja töötab praegu aktiivselt mõlema meediumi valdkonnas. Tema viimastest töödest on enim tähelepanu pälvinud animatsioon „Hobune”. Andekat kunstnikku on auhinnatud Köler Prize’i peapreemiaga, Kristjan Raua nimelise preemiaga ja Anton Starkopfi nimelise skulptuuripreemiaga.