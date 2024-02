TalTech avab neljapäeval ettevõtlusuudiste portaali

Portaali idee autor ja patroon on ülikooli ettevõtlusprorektor Erik Puura, kes märkis, et ettevõtete, riigi ja akadeemilise sfääri kolmikkoostööst sai juba üle 30 aasta tagasi kogu maailmas innovatsiooni alustala. «Ometi on sel koostööl alati ja kõikjal veel väga palju arenguruumi. Trialoogi üks missioone on, et tuleviku koostöö põhineks kvaliteetse informatsiooni, uuenduslike ideede ja koostöiste diskussioonide ringlusel,“ kirjeldas ettevõtlusprorektor vajadust portaali järele. Trialoogi lood võiksid panna mõtlema, kuidas elu Eestis paremaks teha nõnda, et võidaksid kõik,» rääkis Puura.