Ekspert eetris ⟩ Ennustame – mis saab USA presidenivalmistest ja kas seal saabki midagi ennustada

Matthew Crandall avab USA presidendivalimiste telgitaguseid ja selgitab eelvalimiste rolli. Ta räägib julgeolekust Ameerika Ühendriikides, aga ka laiemalt maailmas ning sõdade rollist presidendi valimisel. «USA-s on oluline migratsioonipoliitika ja see on nende julgeolekupoliitika fookus. Kui räägitakse julgeoleku tagamisest ja ohust, siis tuuakse enam esile migratsiooni teemadega kaasnevaid hirme,» selgitas Crandall.