OSKA sõelus välja erialad, mille lõpetajad sellel alal tööle ei asu

«Erialase mitterakendumise peamised põhjused peituvad ühelt poolt õppijas, tema motivatsioonis ja valmisolekus hiljem erialaselt rakenduda. Teisalt ka selles, milline on nõudlus vastavate toodete ja teenuste järele ning millised on töövõimalused, -tingimused ning palk,» selitas OSKA vanemanalüütik Siim Krusell.

OSKA uuringust selgub, et täiskasvanud õppijate osatähtsus on suur nendel madala erialase rakendumisega õppekavadel, kus ainult erialase tööga on keeruline ära elada – töö on hooajaline (näiteks siseveelaeva laevajuhi, väikesadama spetsialisti, giidi, aedniku ja maastikuehitaja õppekavad) või on nõudlus õpitud valdkonna toodete/teenuste järele ebapiisav (näiteks küünetehniku, tekstiilkäsitöö valmistaja, pehme mööbli valmistaja, mööblirestauraatori õppekavad).