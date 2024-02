Vaata, milline kunstiteos kaunistab Narva Eesti gümnaasiumi

Arengupüüdlusi koolisüsteemis kujutav skulptuur on terastaladest kompositsioon, mille peal asetsevad 3D-prinditud roostevabast terasest figuurid. Taiese terastalad on kui õppetööga saavutatud tugev vundament kogu eluks. Vertikaalset rütmi loova taiese figuuridest suurim on ühe meetri kõrgune, teose maksimaalne kõrgus on 4,9 meetrit.

Narva Eesti Riigigümnaasiumi direktori Irene Käosaare sõnul sümboliseerib võidutöö hästi pürgimist unistuste poole ning elukestvat õpet, mille üheks motivaatoriks on just helgemad tulevikuperspektiivid.

Võidutöö autor Ihan Toomik on õppinud Eesti Kunstiakadeemias metallikunsti ja skulptuuri ning on haridustee jooksul läbinud praktikaid Tarmo Luisu ja Villu Jaanisoo stuudiotes. Toomik on metallikunstnike liidu liige ja pälvinud mitmeid väiksemaid preemiaid. Tema seni silmapaistvam töö on olnud Riias Läti rahvusooperi kõrval asuva maailmakuulsa balletitantsija Maris Liepa monumendi kaasautorlus. Viimase seitsme aasta jooksul on Toomik töötanud metallitöö ja 3D modelleerimise õpetajana.