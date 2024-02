Maaülikooli metsapatoloogia ja –geneetika labor sai uue ilme ja sisu

Ta lisas, et labor peab olema rahvusvaheliselt tipptasemel, et saadavad tulemused oleksid kõrge kvaliteediga ja teiste sarnaste labori tulemustega võrreldavad ja aktsepteeritavad.

Olulisim uuendus on labori laiendus. Selle tulemusel tekkis juurde steriilne labori osa ehk molekulaarsete analüüside korpus. «Sellega minimeerisime ristsaaste ohu laboris ja meil tekkis uus võimekus teha molekulaargeneetilisi uuringuid puhtas ja steriilses keskkonnas,» kirjeldas Drenkhan.

Rein Drenkhan tõi näite metsapatoloogia laboris tehtavast uurimistööst mullu suvest, kui ka avalikkuses oli palju juttu jalakate väga agressiivsest suremisest Tallinnas. «Põhjalikud molekulaarsed uuringud näitasid, et üheks põhjuseks on jalaksurma tekitaja Ophiostoma novo-ulmi hübriid. Selle teadmise pinnalt saime pakkuda kohe välja operatiivseima lahenduse: selle kahjustaja tõrjeks tuleb nakkusega puud haljasaladelt kiiresti eemaldada,» sõnas Drenkhan.

Uus labor toetab innovatsiooni metsandusalases kõrghariduses ja teaduses, pakkudes parimat teaduslikku ja rakendusteaduslikku tulemust metsapatoloogias ja -geneetikas. Lisaks eelnevale on maaülikooli teadlaste plaan arendada renoveeritud labori toel seenekasvatuse teadussuunda, sest see on kiirelt arenev suund Eestis, mis vajab teaduslikku tuge.