Tallinn ja haridusidu ALPA Kids ühendasid eestikeelsel õppel jõud

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu märkis, et eestikeelsele õppele üleminekul on suur vajadus keeleoskust toetavate õppematerjalide järele. Ta rõhutas, et kuigi sobivate koostööpartnerite leidmine on keeruline, on ALPA Kids selles valdkonnas silma paistnud teaduspõhise sisu kasutuse hoolika jälgimisega.

Digiõppe võidukäik

«Digiõppevahendid on tulnud, et jääda. Tallinna haridusasutused on ALPA Kidsi edukalt kasutanud, integreerides seda Ukraina sõjapõgenike keeleõppesse. See kogemus näitab lahenduse väärtust ja potentsiaali keeleõppe parandamisel lasteaedades. Pean oluliseks välja tuua, et eriti oluline on lasteaialaste puhul tagada, et kasutatav digiõppesisu oleks õppekava toetav, mitte lihtsalt vaba aja veetmise võimalus ning seetõttu hõlmab koostöö ka koolitusi, et õpetajad saaksid rakendust teadlikult ja pädevalt kasutada,» rääkis Rundu.

ALPA Kidsi tegevjuhi Kelly Lillesi sõnul on praeguseks 80 protsenti ligipääsu saanud lasteaedadest ALPA juba oma õppetöösse integreerinud ja näha on intensiivset kasutust – selle lühikese ajaga on tehtud üle 4000 mängukorra. «Kõige populaarsemad mängud on praeguse kasutuse põhjal kujundite, tunnete- ja värvinimede õppimine ning rühmitamine ja kirja eelharjutused. Kõige aktiivsemate kasutajate seas on näiteks Tallinna Kuristiku lasteaed, Tallinna Tähekese lasteaed, lasteaed Kelluke, Tallinna Arbu lasteaed ja Tallinna Kihnu lasteaed,» rääkis Lilles.

Lastele meeldib