Koolides algasid rahuloluküsitlused

Haridus- ja noorteameti analüüsi ja uuringute büroo juhi Merit Kangro sõnul on tänavu taaskord tegemist rahuloluküsitluste osas sellise aastaga, kus küsitletakse lisaks õpilastele ka õpetajaid ja lapsevanemaid. «Kindlasti soovitame kõigil, kellele kutse saadetakse, küsitlusest osa võtta ja oma arvamust avaldada. Iga arvamus on oluline ja see on hea võimalus haridusega seotud olulistel teemadel kaasa rääkida,» innustas Kangro.