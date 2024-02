Uuring kogub kokku ligi 4000 õpetaja haridusmõtted

PISA uuring näitas, et Eesti haridus on jätkuvalt maailma parimate seas. Selle taga on professionaalne õpetajaskond ning koolijuhid.

«Teeme täna riigis pingutusi, et õpetajate töötingimused, karjäärivõimalused ja väärikas töötasu saaks ühiselt kokku lepitud. Õpetajate hääl on ühiskonnas saanud kuuldavaks ning nüüd on oma seisukohti võimalik ka rahvusvahelises uuringus avaldada,» ütles haridus- ja teadusmminister Kristina Kallas.

Ta kutsus üles kõiki valimisse kuuluvaid õpetajaid ja koolijuhte kindlasti osalema. «See on meie võimaluseks rääkida kaasa haridusküsimustes nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil, kus huvi meie haridussüsteemi vastu järjest kasvab. Uuringu tulemused on väärtuslikuks sisendiks edasiste haridusotsuste tegemisel.»

TALIS (Teaching and Learning International Survey) on rahvusvaheline OECD uuring, mis kogub teavet õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. Uuringut viiakse läbi juba neljandat korda ja Eesti on osalenud kõigil eelnevatel kordadel ehk 2008., 2013. ja 2018. aastal. Osalevate riikide arv on jõudnud 50-ni.

Viimase, TALIS 2018. aasta uuring näitas, et Eesti õpetajad ja juhid on avatud muudatustele ning valmis õppima kogu oma karjääri jooksul.

Seekordse uuringu valimisse sattunud põhikooli 7.-9. klasside õpetajatel ja nende koolide juhtidel palutakse täita veebipõhine küsimustik. Vastamine võtab aega umbes 45-60 minutit. Küsimustiku kaudu uuritakse õpetajate professionaalse arengu toetamise võimaluste asjakohasust, enesetõhusust ja tööga rahulolu, õpetamispraktikaid ja õpetamisega seotud uskumusi, töö tagasisidestamist ja tunnustamist, õpikeskkonda ja suhteid, tööalaseid hoiakuid ning nende seoseid koolijuhtimisega.

Uuringu tulemused avalikustatakse 2025. oktoobris.