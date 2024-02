Lätis suureneb koolist kõrvale jäävate laste arv

Läti hariduskvaliteedi teenistuse värske analüüsi järgi oli Läti haridusasutustes 2020/2021 õppeaastal registreerimata 902 last vanuses viis kuni 18 eluaastat, samas kui 2021/2022 õppeaastal kasvas selliste laste arv 78 protsenti ja ulatus aruande kohaselt 1605 lapseni. Teenistuse andmetel ei õppinud 2022/2023 õppeaastal Lätis üheski õppeasutuses 1881 koolikohustuslikus eas olevat last.

Samal ajal vähenes veidi välismaal elavate Läti kooliõpilaste arv. 2020/21 õppeaastal elas ja õppis välismaal 15 551 kooliealist last, 2021/2022 õppeaastal 14 455.

Teenistus märkis varem, et eelmisel õppeaastal ei õnnestunud kohalikel omavalitsustel saada teavet 1752 lapse kohta, kes ei olnud registreeritud üheski õppeasutuses. Teabe saamiseks tutvuvad kohalikud omavalitsused lapse või vanemate deklareeritud elukohaga ja saadavad tähitud kirju, milles kutsuvad üles andma teavet lapse asukoha kohta.

Aruandes laste olukorra kohta riigis aastatel 2021 ja 2022 märgitakse, et 2020/21 õppeaasta teisel poolel ei käinud põhjendamatult koolis 9309 last ehk 4,2 protsenti õpilaste koguarvust. 2021/2022 õppeaasta teisel poolel ei käinud alusetult koolis 8301 last ehk 2,4 protsenti õpilaste koguarvust.