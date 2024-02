150 Tallinna õpetajat läbivad põhjaliku eesti keele kursuse

Gruppide komplekteerimiseks korraldas Eesti Keele Instituut koostöös haridus ja noorteametiga eesti keele sõeltestimised, kus 317 haridustöötajat said võimaluse kindlaks teha oma keeleoskuse taseme. Testimised aitavad tagada, et iga õppija leiab endale sobiva tasemega keelekursuse.

Eesti Keele Instituudi projektijuht Kristi Päeva märkis, et õpetajatega kohtumised sõeltestimisel näitasid suurt huvi eesti keele õppimise vastu. «Paljudel on keeleoskus piiratud just vähesest keelekasutusest tulenevast ebakindlusest. Seepärast oleme disaininud haridustöötajatele keelekursused, mis keskenduvad lisaks riiklikuks tasemeeksamiks ettevalmistamisele ka professionaalse keeleoskuse ja suhtlemisoskuse arendamisele, et iga haridustöötaja tunneks end oma töös enesekindlamalt.»