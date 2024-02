Tallinnas tuleb kõigi aegade suurim õpilasfirmade laat

Kohal on ka Läti ja Soome noored

Junior Achievement Eesti tegevjuhi Kersti Loori sõnul on tegemist kõigi aegade suurima õpilasfirmade laadaga, kuhu tulevad kokku mini- ja õpilasfirmad üle terve Eesti ning isegi Lätist ja Soomest. «Igal aastal üllatavad noored uute ja põnevate ideedega, nii ka sel aastal – noorte looming ulatub igapäevastest tarbeesemetest ja suus sulavatest maiustustest kuni õpiabiteenusteni välja. Eriti uhkeks teeb aga see, et noored pööravad oma toodete puhul suurt tähelepanu taaskasutusele ja jätkusuutlikkusele,» rõõmustas Loor.